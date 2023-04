“L’ordinario diventa straordinario”, la figura del giudice Rosario Livatino in un incontro a Gallarate

L’incontro organizzato nell’ambito della mostra su Livatino in corso nella chiesa di San Pietro. Ingresso libero e crediti formativi per gli avvocati

E’ in programma per domani, giovedì 27 aprile alle 21 nell’Aula magna della Scuola Sacro Cuore di Gallarate l’incontro intitolato “L’ordinario diventa straordinario: l’esempio del Beato Rosario Livatino” organizzato nell’ambito della mostra in corso nella chiesa di San Pietro.

Intervengono:

● Paolo Tosoni, avvocato e curatore della mostra

● Nicoletta Guerrero, magistrato

● Massimo Palazzi, avvocato

Ingresso libero – Saranno riconosciuti crediti formativi agli Avvocati iscritti all’Albo di Busto Arsizio