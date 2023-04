Lorenzo Fortunato re al Giro delle Asturie. Tre maglie per la Eolo-Kometa

Missione compiuta: per la seconda volta dalla sua nascita la Eolo Kometa conquista una breve corsa a tappe. E per la seconda volta l’uomo sul podio è Lorenzo Fortunato che dopo la Adriatica Ionica 2021 mette in bacheca anche la Vuelta as Asturias 2023.

Il grosso del lavoro lo scalatore bolognese lo ha fatto sabato, conquistando la tappa regina della corsa spagnola e guadagnando un vantaggio di oltre mezzo minuto sui due colombiani della Movistar (Rubio e Sosa), da amministrare alla domenica. E così è stato.

La terza e ultima tappa é stata infatti caratterizzata da una fuga piuttosto corposa, nata dopo parecchi chilometri. Fuga che è stata trampolino di lancio per l’iberico Pelayo Sanchez (BH Burgos) che ha conquistato la prima vittoria in carriera tra i Pro.

Alle sue spalle però la Eolo Kometa ha controllato la situazione lavorando anche per lo sprint nel quale Vincenzo Albanese ha superato tutti cogliendo il secondo posto dopo quello di venerdì. Albanese ha anche vinto la classifica a punti mentre un altro corridore della Eolo, Fernando Tercero, ha vestito la maglia del miglior giovane completando così un weekend memorabile per la squadra di Ivan Basso.

Team che a questo punto è pronto per il Giro d’Italia che prenderà il via nel prossimo fine settimana. L’obiettivo è quello di provare a vincere una tappa, ma un Fortunato così in forma potrebbe puntare a un posto tra i primi 15 in classifica (pur con le difficoltà a cronometro).

«Sono molto contento di essere riuscito a confermare la vittoria nella classifica generale – le parole di Fortunato – La squadra ha lavorato molto bene, tanto che non ci sono stati intoppi, e poi ho difeso la maglia quando i favoriti si sono mossi nella parte finale. Sono davvero felice. Ora penso al Giro d’Italia, dove sono sicuro che faremo molto bene».