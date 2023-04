Luciano Ligabue sul palco del Concertone di Roma

Ci sarà anche Luciano Ligabue il 1 maggio, nel giorno della Festa dei Lavoratori, tra gli ospiti del “Concertone”. Dopo diciassette anni dalla sua ultima partecipazione, Ligabue torna sul palco di Piazza San Giovanni a Roma. Un nome molto atteso che si aggiunge a un cast già molto ricco: circa 50 artisti rappresentativi della musica italiana attuale e futura: un appuntamento imperdibile trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali), Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.

Ecco la lineup: AURORA | LAZZA | COMA_COSE | GEOLIER | EMMA | CARL BRAVE | TANANAI | FRANCESCO GABBANI | ARIETE | MR. RAIN | PIERO PELÙ con ALBOROSIE | MATTEO PAOLILLO| RIGHEIRA | MARA SATTEI | IL TRE BAUSTELLE | LEVANTE | AIELLO | ROCCO HUNT | BNKR44 | GAIA | ALFA | GIUSE THE LIZIA | FULMINACCI | MILLE | NEIMA EZZA | ROSE VILLAIN | WAYNE | CILIARI |TROPEA | NAPOLEONE | UZI LVKE | L’ORCHESTRACCIA | EPOQUE | GINEVRA | SERENDIPITY | PAOLO BENVEGNÙ a cui si aggiungono i vincitori del Contest 1MNEXT ETTA | MANINNI | STILL CHARLES e il vincitore del contest “Sicurezza stradale in musica” HERMES. Opening act dalle ore 14 con LEO GASSMANN | ISIDE | SAVANA FUNK | CAMILLA MAGLI | WEPRO

Per la sesta edizione consecutiva, sarà Ambra Angiolini a condurre il Concertone. Nella storia dell’evento, mai nessuno lo ha condotto così a lungo. A supportarla ci sarà Fabrizio Biggio, attore e conduttore televisivo, membro del duo comico I soliti idioti e accanto a Fiorello nel programma Viva Rai 2 attualmente in onda.

promosso da CIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany. E per trascorrere insieme una giornata all’insegna della musica e del divertimento.