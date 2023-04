Macchinario in fiamme, vigili del fuoco in azione a Gerenzano

Vigili del fuoco in azione a Gerenzano nel pomeriggio di lunedì 24 aprile. La squadra di Saronno è intervenuta con il supporto dell’autobotte di Busto Arsizio per spegnere le fiamme divampate da un macchinario all’esterno di una ditta di via Risorgimento.

Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti.