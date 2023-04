Magrini risponde sul Pride: “La Provincia è disponibile a collaborare ma Arcigay preferisce strumentalizzare”

Il Presidente della Provincia di Varese Marco Magrini non ci sta a finire sotto il fuoco di accuse e a stretto giro risponde alla nota diffusa alla stampa da Arcigay Varese nella quale il presidente dell’associazione lamenta il mancato patrocinio provinciale al Pride 2023.

“Una decisione dettata dalla volontà di strumentalizzare”, apostrofa ora il presidente della provincia Magrini che ricostruisce i fatti sotto un altro punto di vista.

“L’ente Provincia ha anticipato nelle premesse della nota del 20.04 u.s. il fatto di riconosce la validità dell’iniziativa di Arcigay – scrive Magrini -. Con la presente si segnala che siamo favorevoli ad individuare percorsi di sensibilizzazione, a partire dalle scuole, con eventi e convegni in ambito provinciale in occasione delle quali sensibilizzare in merito alla parità dei diritti, promuoverla e tutelarla”.

“In mattinata – prosegue Magrini – avevamo contattato il Presidente Boschini per dialogare con lui e condividere le nostre valutazioni, ma evidentemente ha preferito inviare il comunicato senza sentirci; per cui è chiara la sua volontà strumentale di presa di posizione sulla stampa. Proseguiremo comunque nel nostro percorso, disponibili a confrontarci ed a programmare insieme alle associazioni tutte, iniziative di tipo culturale e sociale sul territorio provinciale”.