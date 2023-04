Malnate contro le barriere architettoniche, i suggerimenti di “Dai una Mano”

Si chiama “Peba”, è il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche ed è un progetto che il comune di Malnate sta portando avanti per rendere migliore la fruibilità di strade e marciapiedi cittadini ed eliminare gli ostacoli.

Le realtà malnatesi si sono mosse e tra queste c’è anche l’associazione “Dai una Mano”, che ha chiesto ai proprio volontari di girare la città e segnalare le situazioni critiche. Il lavoro di raccolta si è concluso con un report che contiene una quarantina di segnalazioni e che è già stato consegnato in Municipio.

«Abbiamo svolto un discreto lavoro per capire la situazione di Malnate – spiega il segretario Maurizio Ghiraldi – e alla fine del lavoro possiamo dire che Malnate non è una città accogliente per chi non cammina; la nostra conclusione è che Malnate non è inclusiva. Abbiamo consegnato nostro lavoro all’amministrazione e saremo al loro fianco per assistere e verificare alle iniziative, perché non si sperperino soldi pubblici. Andando avanti con i lavori ci piacerebbe fare delle rilevazione sugli esercizi pubblici, partendo dal Comune, per vedere quali sono quelli accessibili. La mia idea sarebbe quella di creare un format dell’accessibilità creando un bollino di “esercizio accessibile”. Sono delle iniziative che mirano a fare diventare Malnate una città più accogliente».