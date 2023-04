Malnate piange Giuseppe Sauli, lo storico calzolaio di via Mazzini

“Sempre aperto, anche a Natale”. Era uno dei cartelli affissi alla porta della sua bottega di via Mazzini a Malnate, che ne sottolineava assieme lo spirito simpatico e la passione per il suo lavoro. Giuseppe Sauli è morto a 86 anni e tutta la città lo ricorda come Pippo il Calzolaio.

Aveva due figli, Gaetano e Fabio, proprietario della Locanda del Chierichetto. Proprio sui canali social del ristorante è stato scritto un toccante ricordo:

Caro Pippo, faccia buon viaggio.

Ha illuminato le nostre vite con la sua semplicità, le sue risate e quella sua modesta capacità di mettere sempre una buona parola per tutti. Il suo sorriso e quei suoi occhi chiari, colmi di gentilezza, sono impressi nei nostri cuori, indelebili, per sempre.E scommetto che anche lì, dove è ora, starà già facendo sorridere qualcuno con le sue barzellette.

Il nostro abbraccio più sincero a tutti i familiari.

La Banda del Chierichetto.

Il funerale si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Malnate.