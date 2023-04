Masnago tutta in rosso per spingere la Openjobmetis verso la salvezza

Quando Varese ama, lo fa con tutta la forza possibile. Da anni in città non si respirava un clima del genere intorno alla propria squadra di basket, una volta di più patrimonio di tutti. Il rischio retrocessione causato dal -16 in classifica e non ancora evaporato nonostante i 5 punti restituiti mercoledì, ha mosso intorno alla Openjobmetis un popolo che non ha alcuna intenzione di lasciare la Serie A.

Il tutto esaurito in largo anticipo (con il picco di biglietti venduti dopo la sentenza d’Appello), la mobilitazione dei tifosi “di ogni ordine e grado”, la lettera bipartisan di Fontana e Galimberti, i messaggi forti da parte degli investitori australiani sono segnali potenti a tutto l’ambiente a partire dalla squadra diretta da Matt Brase.

La quale si sta preparando nel “fortino” di Masnago con la consapevolezza che contro Scafati – domenica 30, ore 17,30 – non si può sbagliare: la partita con i campani ha un’importanza vitale e l’unico obiettivo possibile è la vittoria-salvezza, tanto più che la classifica dispari ha tolto ogni valore agli scontri diretti. Con 21 punti, uno in meno della Givova, la Openjobmetis non può essere tranquilla: alle spalle ci sono quattro squadre (Trieste, Napoli, Reggio a 20, Verona a 18) ma all’ultima giornata Varese andrà dalla capolista Bologna in un ambiente che non aspetta altro che silurare una “cara nemica” mentre gli scontri diretti tra pericolanti danno a tutte una speranza.

Scafati, che in coda al gruppo è rimasta per gran parte dell’anno, non è però un’avversaria morbida un po’ perché non ha ancora in tasca la salvezza matematica (pur molto vicina dopo il sacco di Verona della scorsa settimana), un po’ perché l’esperto Pino Sacripanti ha tra le mani una rosa tutt’altro di secondo piano. Sulla bocca di tutti c’è l’eterno David Logan, forse vicino al passo d’addio (è di classe 1982) ma ancora ampiamente decisivo sui parquet italiani: 17,6 punti di media e il 40% da 3 punti, dato ancora superiore se consideriamo l’ultimo tratto di campionato.

Logan però non è il solo (e all’andata il segreto fu “sfiancarlo” sui due lati del campo): basti pensare a Stan Okoye, ala amata e rispettata per il suo ottimo passato a Varese, con fisico e qualità per lasciare il segno. O al “tuttocampista” Stone che dopo gli anni d’oro di Venezia ha proseguito al sud il proprio percorso italiano, e ancora Hannah, Thompson, Pinkins, l’altro ex Mian e l’ottimo italiano Rossato. Insomma: Sacripanti ha quella possibilità di scelta che in questo momento manca a Brase alle prese con acciacchi vari al di là di Reyes (che, forse, proverà a esserci in extremis).

Domenica però, sarà necessario da parte di tutti stringere i denti e dare il 101% sul campo per arrivare a un verdetto vincente. Come detto, Masnago è pronta e ruggente come già si è visto nel match contro Brindisi: cinquemila persone, un “muro rosso” (l’invito de Il Basket Siamo Noi è proprio quello di vestirsi con il colore della squadra) pronto a fare il proprio dovere per sostenere Ross e soci dal primo all’ultimo minuto. Con un occhio agli altri campi, anche se per esperienza varrà la pena provare a risolvere da soli la faccenda. Ora che la classifica dà a Varese questa opzione.

