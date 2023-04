Matteo Bianchi entra nel board aziendale della Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco

L’ex deputato leghista Matteo Bianchi, ex segretario provinciale del carroccio e oggi consigliere comunale varesino, è stato nominato dal ministero dell’economia presieduto da Giancarlo Giorgetti nel board aziendale della Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco.

Una notizia diffusa dallo stesso Bianchi che, sui social, ha spiegato: “Il Governo italiano, con mia somma sorpresa, nella persona del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ha ritenuto idoneo il mio profilo nominandomi nel board aziendale della Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco – spiega Bianchi -. Dopo molti anni di lavoro nel privato e di cariche elettive, arriva anche la mia prima esperienza da manager pubblico, in una società relativamente piccola ma strategica dal punto di vista infrastrutturale e transfrontaliero”.

A dispetto di tanti incarichi tenuti “segreti” da molti nominati, Bianchi ha scelto di comunicare tutto con trasparenza: «L’emolumento è pari a 9mila euro lordi all’anno e la sede è’ a Roma – ha spiegato -. Al solito, metterò tutta la serietà necessaria e le competenze maturate a servizio del ruolo, per la crescita non solo personale ma soprattutto territoriale».

Matteo Bianchi è stato sindaco di Morazzone e per moltissimi anni segretario e poi commissario della Lega in provincia di Varese. Eletto deputato nella scorsa legislatura ha deciso di accettare all’ultimo l’accorato invito del suo partito e di tutto il centrodestra a candidarsi a sindaco di Varese dopo il ritiro di Roberto Maroni. Risultò non eletto. Al termine della sua esperienza parlamentare non venne ricandidato dal partito di Matteo Salvini.

Quella di Bianchi è stata negli ultimi periodi una voce critica rispetto ad alcune scelte del partito, in particolare a quelle più lontane da logiche di interesse territoriale. Oggi è consigliere comunale a Varese e membro del Comitato europeo delle regioni.