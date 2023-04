Matteo Bianchi vola in Finlandia a “lezione” di grandi eventi nello sport del ghiaccio

Il consigliere comunale varesino Matteo Bianchi è stato in missione istituzionale con il Comitato delle Regioni a Tampere in Finlandia, dove ha incontrato il sindaco Anna-Kaisa Ikonen, da poco eletta in Parlamento ad Helsinki alle ultime elezioni che hanno visto vincente la coalizione di centro-destra di cui fa parte.

La città di Tampere è un agglomerato urbano con una lunga tradizione di sport del ghiaccio. Nella città finlandese saranno ospitati i mondiali di hockey del prossimo mese di maggio, dove si attendono migliaia di visitatori.

Le due squadre cittadine, il Tappara e l’Ilves sono enormemente blasonate: la prima si è da poco laureata campione d’Europa ed ha cominciato la serie delle finali del campionato vincendo 5-1 lo scorso mercoledì, quando Bianchi ha potuto assistere al match dal vivo nella nuovissima pista da 12.000 posti. La seconda squadra della città è arrivata terza.

«Questa esperienza formativa è utile certamente a esportare le buone pratiche della città di Tampere a Varese, che è la piazza del nord-ovest con la più alta tradizione di sport del ghiaccio – racconta Matteo Bianchi -. Capire come ci si approccia ad un grande evento sportivo è un know-how interessante da mettere a disposizione dell’evento olimpico del 2026, quando la nostra città dovrà intercettare tutte le ricadute positive. La sostenibilità energetica ed ambientale, la qualità delle strutture ricettive ed il coinvolgimento dei giovani nello sport sono solo alcuni degli asset su cui dovremo lavorare come Consiglio Comunale».

Durante le riunioni ufficiali è stato affidato all’On. Roberto Pella (FI-VicePresidente ANCI) la redazione del parere denominato “Sviluppo del modello sportivo europeo”, il quale focalizzerà l’attenzione nel coinvolgere le Regioni e gli Enti Locali con attività di inclusione e solidarietà, valori fondamentali delle prossime Olimpiadi invernali. “Sarebbe utile menzionare in questo parere anche l’esperienza varesina e mi impegnerò in tal senso”, spiega il Consigliere Comunale leghista di Varese.