Mei International Srl cerca un montatore telai tessili

L’azienda ricerca un montatore già formato ed autonomo ma valuta anche profili di montatori provenienti da altri settori merceologici.

Si valutano anche profili di attuali figure operative in reparti di Tessitura eventualmente da formare in azienda. Indispensabile conoscenze minime di meccanica e elettronica per cablaggi semplici.

Offerta:

– Retribuzione adeguata all’esperienza ed al profilo del candidato (capace di soddisfare anche profili di alta esperienza)

– Ambiente dinamico e in forte crescita

– Trasferte in Italia e all’estero per il 35% del tempo.

– Diaria trasferte, assicurazione e bonus

Sede di lavoro: Gallarate (VA)

Inviare candidatura a: pm@meilabel.it

Oppure chiamare al numero: 0331/28.52.11

www.meilabel.it