Memorial Sandro Gianoli di ciclismo, a Crenna di Gallarate la prima tappa per gli esordienti

I ragazzi della categoria Esordienti sono pronti per fare il loro esordio stagionale nel Varesotto. Martedì 25 aprile a Crenna di Gallarate è in programma la prima delle quattro prove dell’ottava edizione del Memorial Sandro Gianoli con la regia organizzativa della Società Ciclistica Crennese e in palio il 4° Trofeo Marco Limido alla memoria e il Gran Premio Crenna di Gallarate.

Due le competizioni in programma con il via alla ore 9.15 da Villa Delfina per gli Esordienti al primo anno (chilometri 26) e alle ore 10.45 per gli Esordienti al secondo anno (chilometri 38). In palio le maglie di leader volute da Cartotecnica Graziella Fagnano Olona e Pi.Erre Sport Busto Arsizio.

La seconda prova del Memorial Sandro Gianoli si correrà l’1 maggio a Samarate a cura del Gruppo Sportivo San Macario Valerio Biolo, la terza il 28 maggio con partenza da Lavena Ponte Tresa e arrivo a Brinzio e la prova conclusiva il 4 giugno a Besnate gestita dal Gruppo Sportivo Prealpino con le premiazioni finali e l’assegnazione del Gran Premio All4Cycling alle migliori società. Lo scorso anno la challenge Sandro Gianoli è stata vinta (foto di Giordano Azzimonti) da Samuele Brustia (Young Bikers) e Niccolò Muraro (Prealpino).