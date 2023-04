Mezzo chilo di coca nascosto sotto la camicetta, madre e figlia arrestate dai carabinieri a Verbania

I carabinieri del Radiomobile di Verbania hanno arrestato due donne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il fatto è avvenuto ieri in località Tre Ponti di Verbania, quando i militari hanno intimato l’alt ad una vettura con a bordo due donne, madre e figlia di 40 e 19 anni, residenti in provincia di Bergamo.

Quando i militari le hanno fermate, oltre ai documenti hanno rivolto loro alcune domande a cui le donne hanno iniziato a rispondere in modo evasivo, dicendo che volevano solo fare una passeggiata sul lungolago e mostrato i primi evidenti segnali di agitazione. Per questo motivo i militari hanno fatto

scendere dall’auto le donne scoprendo quasi subito che la più anziana nascondeva qualcosa sotto la cintura dei pantaloni. Non è stato difficile farsi consegnare un panetto il cui contenuto, sottoposto ad analisi chimica, è risultato essere cocaina, per un peso di 525 grammi.

L’unità cinofila della Guardia di Finanza ha permesso una più accurata ispezione dell’auto, senza tuttavia trovare altro stupefacente.

È stata anche perquisita l’abitazione nella bergamasca dove le due abitavano. Neanche lì è stata rinvenuta droga, ma i Carabinieri hanno trovato un congegno per l’individuazione di microspie, le cosiddette “cimici”.

Madre e figlia sono state accompagnate negli uffici del Comando Provinciale dei Carabinieri di Verbania dove sono state dichiarate in arresto e su disposizione del magistrato di turno sono state ristrette nel carcere di Vercelli. La cocaina sequestrata, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe fruttato tra gli 80mila e i 100mila euro.