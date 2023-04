Mille biglietti in 15 ore: sold out per Elio al Teatro di Varese

Sold out in 15 ore per «Pierino, Elio e il lupo», in scena al Teatro di Varese il prossimo venerdì 19 maggio. Tutti i 1000 i biglietti gratuiti per la serata sono stati prenotati in poche ore sulla piattaforma Eventbrite.

Uno spettacolo pensato per festeggiare il 25esimo anniversario dalla nascita dell’Università dell’Insubria con protagonista il popolare fondatore di Elio e le Storie Tese, accompagnato dai Filarmonici di Busseto.

Sempre attento ai temi dell’inclusione e della diversità, Elio racconterà la fiaba musicale di Sergej Prokofiev interpretandone in maniera personale tutti i personaggi, con un punto di vista inedito e adatto per tutte le età sull’allegoria che la storia contiene. La serata si aprirà alle 20.30 con un breve momento istituzionale su passato, presente e futuro dell’Università dell’Insubria, in dialogo con diversi protagonisti.

Per gli altri eventi in programma per tra Varese e Como per l’importante anniversario dell’Insubria, qui.