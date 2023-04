Mondiale Endurance a Spa-Francorchamps: Alessio Rovera vuole proseguire la risalita

Terzo appuntamento con il Mondiale Endurance (FIA WEC) che dopo aver fatto tappa a Sebring, in Florida, e a Portimao in Portogallo tocca ora una delle piste più celebri, antiche e spettacolari d’Europa, quella di Spa-Francorchamps in Belgio. In calendario c’è infatti la “6 Ore di Spa” che si disputerà sabato 29 aprile con semaforo verde alle 12,45 e conclusione quindi alle 18,45.

Come nelle precedenti occasioni, sulla griglia di partenza ci sarà anche Alessio Rovera in squadra con la giovane francese Lilou Wadoux e con il gentleman argentino Luis Perez Companc: il trio comporrà la squadra numero 83 a bordo della Ferrari 488 GTE gestita in pista dal team Richard Mille AF Corse. Dopo l’esordio shock a Sebring – con Perez finito rovinosamente a muro nei primi giri – l’equipaggio del Cavallino Rampante si è ampiamente rifatto in Portogallo dove è arrivato un secondo posto – questione di… centimetri – che ha rilanciato la #83 in classifica generale.

Spa, con i suoi spettacolari saliscendi, è una pista che Rovera ama e ben conosce per le sue esperienze passate. «Mi sono sempre trovato bene e in ogni condizione. A livello di auto, squadra ed equipaggio abbiamo tutto il potenziale per mostrarci di nuovo competitivi. L’unico imprevisto al momento è l’incognita meteo, che potrebbe rimescolare le carte creando situazioni di safety car o full course yellow (quando cioé tutte le vetture procedono in regime di bandiera gialla su tutto il percorso ndr). Noi però dobbiamo ancora rimontare in campionato, quindi qualsiasi condizione troveremo dobbiamo cercare di vincere per riaprire i giochi in classifica». Nelle prime due sessioni di libere Rovera e compagni hanno ottenuto altrettanti quinti posti.

Come di consueto, in questi appuntamenti, sarà necessario evitare i problemi di traffico anche se la lunghezza del tracciato (7 Km) diluisce in parte il problema. In pista tuttavia ci sono 38 equipaggi tra cui 13 vetture della classe regina, la Hypercar: alle 11 già presenti nei precedenti appuntamenti si sono aggiunte una Porsche del team Jota e la seconda Cadillac. Le due Toyota restano le grandi favorite della corsa anche se le Ferrari hanno fatto segnare tempi interessanti nelle due sessioni di libere del giovedì e si candidano per lo meno al ruolo di “seconda forza” del campionato come avvenuto a Sebring e Portimao.