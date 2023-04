Musica, danza e divertimento al Musical Summer Camp dell’Istituto Montessori

Dal 12 giugno al 28 luglio, negli spazi educativi di via Damiano Chiesa a Castellanza, torna il Summer Camp dell’Istituto Montessori dedicato a tutti i ragazzi delle scuole primarie e medie, sotto la regia di ACOF Olga Fiorini.

Ogni settimana si susseguiranno momenti di gioco, piscina, cucina, musica e ballo ispirati a un musical, sino al piccolo spettacolo finale aperto anche a parenti e amici degli iscritti. «La nostra esperienza, unita al metodo montessoriano, offrirà un’occasione speciale di arte e amicizia», afferma il coordinatore, Emilio Bonvini.

IL MUSICAL SUMMER CAMP

Ogni settimana un musical differente da conoscere, approfondire, interpretare e portare in scena nel segno dell’entusiasmo e del divertimento. Sarà davvero una lunga estate di amicizia, note e coreografie quella che aspetta tutti i ragazzi delle scuole primarie e medie le cui famiglie decideranno di aderire all’iniziativa del Musical Summer Camp.

Si tratta di una proposta che l’istituto comprensivo di Castellanza, inserito nella galassia educativa ACOF Olga Fiorini, ha deciso di presentare non solo ai propri studenti, ma a tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni desiderosi di vivere un’esperienza emozionante.

L’appuntamento si terrà negli spazi educativi di via Damiano Chiesa 2B a Castellanza, dove lo staff coordinato dal docente di musica Emilio Bonvini e dalla professoressa di danza Marilena Garufi condurrà ogni volta gli iscritti in un viaggio lungo cinque giorni e pieno di sorprese.

Dal 12 giugno al 28 luglio si susseguiranno settimane che seguiranno sempre un filo conduttore differente, partendo però dal titolo di un film o di uno spettacolo con una celebre colonna sonora: si spazierà da “Grease” a “Mamma Mia!”, da “Sister Act” a “Cats”, da “Mary Poppins” alla favola di “Pinocchio”, per concludere con “Fame-Saranno Famosi”.

OGNI GIORNO NUOVE ATTIVITA’

Ogni percorso durerà cinque giorni, dalle 7.45 del mattino sino alle 16, anche se le famiglie potranno optare per la versione part time, cioè sino alle ore 13.

La giornata di lunedì sarà dedicata all’accoglienza e ai primi giochi, iniziando a guidare i ragazzi nell’universo dei suoni e delle coreografie.

Il martedì sarà consacrato alle attività in piscina, mentre mercoledì ci sarà spazio per l’esperienza del cooking to music, cioè delle prove in cucina abbinate ad alcune famosissime canzoni.

Il giovedì sarà giorno pieno di sonorità, con un divertentissimo appuntamento di Music Academy, finalizzato a preparare il gran finale del venerdì, quando i partecipanti saranno pronti per proporre a parenti e amici un piccolo musical. Sarà un’occasione non solo di far festa, ma anche di mostrare ciò che i ragazzini hanno saputo apprendere durante il camp.

IL SUMMER CAMP MONTESSORIANO È PER TUTTI

«Quest’anno la gioia è doppia, perché finalmente potremo svolgere lo spettacolo conclusivo in presenza, rendendo l’esperienza completa e gioiosa», spiega Emilio Bonvini, chiamato a guidare le sette settimane di ritrovo organizzate dalla scuola diretta dalla preside Viviana Colombo. «Vogliamo offrire una bella opportunità alle famiglie e ai ragazzi, forti della nostra esperienza che poggia sul metodo montessoriano. Può essere una bella occasione di scoperta anche per chi non frequenta le nostre scuole ma vuole toccare con mano il sistema e gli strumenti che utilizziamo per favorire il protagonismo degli studenti».

Felici della proposta sono anche Mauro e Cinzia Ghisellini, a capo della galassia ACOF: «L’esperienza del Summer Camp – dicono – è una realtà su cui abbiamo sempre scommesso, consapevoli che si tratti di un’occasione necessaria non solo ai genitori che devono collocare i propri figli in un luogo sicuro e motivante, ma anche agli stessi partecipanti che possono vivere giornate di crescita in un ambiente confortevole e con il supporto di personale altamente preparato. Il fatto che si sia scelto un filo conduttore musicale e artistico nell’impostare il campus, conferma gli investimenti da noi compiuti in quella direzione con grande convinzione, tant’è vero che pochi mesi fa è stato inaugurato un nuovo laboratorio musicale».

Per conoscere i dettagli dell’iniziativa e le modalità di iscrizione, si può contattare il numero telefonico 0331.504640 oppure scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica info.montessori@acof.it.