Musica per le vie di Laveno Mombello in occasione del 21 giugno

Siete pronti per una notte di pura musica ed emozioni? La Pro loco di Laveno Mombello Cerro è lieta di presentarvi “La festa della musica!”.

Il 21 giugno 2023 dalle 18:00 alle 24:00 il paese lacustre si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico musicale. Concerti in tutti i locali e sul palco principale in piazza Caduti del Lavoro, per far vibrare cuori e animi con il nostro motto: Vivi la tua vita.

“Ma non è finita qui! Se sei un musicista, non puoi perdere l’occasione di partecipare anche tu al più grande evento europeo dedicato alla musica. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 Maggio, sbrigati e unisciti a noi per condividere la tua passione con il pubblico su uno dei nostri palchi.

ISCRIVITI QUI. Non mancate all’appuntamento musicale più atteso dell’anno, vi aspettiamo numerosi per una serata da ricordare.

Sulla pagina Facebook della Pro loco di Laveno Mombello Cerro verrà pubblicato il programma completo dell’evento”.