Musiche dal mondo ed elettronica, al TuMiTurbi i Mombao. A seguire il Dj set di Palazzi D’Oriente

Due live per una serata che sarà più di un concerto: sarà una performance, un’esperienza, un viaggio in suoni dal mondo

Appuntamento al TuMiTurbi di Varese (Via De Cristoforis, 5) per un sabato sera che vedrà sul palco due live per una serata che sarà più di un concerto: sarà una performance, un’esperienza, un viaggio in suoni dal mondo con un filone elettronico come tres d’union.

Il 29 aprile appuntamento con il live di Mombao: Damon Arabsolgar e Anselmo Luisi mescolano brani originali con musica popolare di diverse culture del mondo. Un sound che attinge dai repertori tradizionali di Africa, est Europa e Medio oriente tra elettronica e un’attitudine punk in stile DFA. Più che un concerto, dicevamo, i Mombao infatti si esibiscono al centro della stanza, circondati dal pubblico per uno spettacolo tra concerto “rock” e teatro. Il duo che ha girato tutta Europa riempiendo i locali, ha partecipato anche a X Factor 2021.

A seguire, ci sarà il Dj Set di Palazzi D’Oriente, orgoglio local di Laveno Mombello, fresco di pubblicazione dell’ultimo singolo Wife Riddim feat. Kamohelo, metterà un bel po’ di dischi volanti con il suo stile inconfondibile, dopo il concerto di Mombao. Palazzi D’Oriente fa musica elettronica fuori dagli schemi e milita nei 72 Hour Post Fight ed ha prodotto brani per Massimo Pericolo.

Inizio serata ore 22. Prevendita fortemente consigliata, info sulla pagina ufficiale del locale.