Nella giornata della ristorazione a Varese il pane è benedetto

Nella prima giornata della Ristorazione, manifestazione nazionale organizzata da Fipe Confcommercio, a Varese si mangia il pane benedetto: a santificarlo è stato il prevosto di Varese monsignor Luigi Panighetti. Il pane è stato distribuito gratuitamente in piazza san Vittore e sarà servito nella serata in tutti i ristoranti aderenti all’iniziativa.

La “Giornata della Ristorazione” prevista quest’anno il 28 aprile è stata ideata da Fipe Confcommercio nazionale, vedendo coinvolti più di 5000 locali in tutta Italia, circa 60 dei quali in provincia di Varese. Alla sua prima edizione, la giornata vuole valorizzare e rafforzare i valori ed il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana: l’obiettivo è riunire ristoratori di ogni livello per celebrare insieme un tema fondamentale per tutto il mondo della ristorazione, quello dell’ospitalità.

Il clou è stata la benedizione del pane in piazza San Vittore, nel pomeriggio del 28, cui ha provveduto monsignor Luigi Panighetti, prevosto di Varese, davanti al vicesindaco Ivana Perusin e agli organizzatori: il pane è stato poi distribuito gratuitamente ai passanti e andrà nelle tavole dei ristoranti aderenti.

L’ELENCO DEI RISTORATORI ADERENTI IN LOMBARDIA