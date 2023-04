Nell’ultima giornata del Baff il film di Scamarcio e Porcaroli “L’ombra del giorno”

Per l’ultima giornata del Baff, il 21 aprile, la rassegna “Made in Italy – Scuole” presenta, alle 9.00 al cinema Lux (Piazza San Donato 5), L’ombra del giorno di Giuseppe Piccioni, un dramma sull’amore negli anni dell’Italia fascista e delle leggi razziali, ambientato sul finire degli Anni Trenta ad Ascoli Piceno. Il film, interpretato da Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, ha ottenuto 3 candidature ai Nastri d’Argento.

Lo sceneggiatore Gualtiero Rosella incontrerà gli studenti in sala.

Alle 16.30 allo Spazio Festival (piazza San Giovanni) appuntamento con i cortometraggi del concorso BaffinCorto.

La rassegna “Effetto Cinema – Ritratti” propone, alle 15.30 a Villa Calcaterra, sede dell’Istituto Antonioni (Via Magenta 70) Pier Paolo Pasolini – Una visione nuova di Giancarlo Scarchilli. Il regista e sceneggiatore Scarchilli racconta Pasolini faro, guida e mentore, riunendo le testimonianze di tantissimi, tra cui Sergio e Franco Citti, Bernardo Bertolucci, Laura Betti, Vincenzo Cerami, Ninetto Davoli, Dante Ferretti e ancora Carlo Verdone, Pupi Avati, Felice Laudadio, Ennio Morricone. Ciò che rende Pasolini sempre attuale è la sua capacità di elaborare un pensiero non omologabile e la sua coscienza che non si è mai spenta, e che continua a parlare a chi lo sta a sentire. Al termine della proiezione Giancarlo Scarchilli terrà una Masterclass.

L’edizione 2023 del festival si chiuderà con l’attesissimo incontro con il regista Marco Bellocchio, che riceverà il Premio Dino Ceccuzzi Platinum all’eccellenza cinematografica e dialogherà con il direttore artistico Steve Della Casa (Cinema Lux, Piazza San Donato 5, ingresso a partire dalle ore 20.30).

Nel corso della serata verranno annunciati i vincitori del concorso Baffincorto e della rassegna Made in Italy – Scuole, e assegnati alcuni riconoscimenti: il Premio Baff 2023 – B.A. Film Commission, il Premio Baff 2023 – Miglior Sceneggiatura, il Premio Baff 2023 Miglior opera prima, il Premio Baff 2023 – Città di Busto Arsizio al Miglior Film.

Il BAFF – B.A. Film Festival diretto da Steve della Casa e Paola Poli è organizzato da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, con il Comune di Busto Arsizio e l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.