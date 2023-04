Neolaureati in medicina e professori pronunciano il giuramento di Ippocrate all’Insubria

Questa settimana ventotto studenti hanno conseguito la laurea in Medicina all’Università dell’Insubria. Un importante traguardo professionale e umano che ha consentito agli studenti di entrare a pieno titolo nel mondo dei camici bianchi.

Il presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, dottoressa Giovanna Beretta, ha rivolto ai nuovi medici un breve messaggio: “Rivolgo a tutti i giovani neo-laureati qui presenti i miei saluti e le congratulazioni da parte dell’Ordine dei Medici di Varese. Da oggi, a guidare il vostro cammino, non saranno più i professori

che vi hanno accompagnato in questi anni, ma i vostri pazienti, che saranno per voi l’unico, vero punto di riferimento. Ascolto, competenza, rispetto, aggiornamento continuo – devono essere queste le qualità vi devono accompagnare in ogni momento”.

“La professione medica è oggi al centro di una grande rivoluzione tecnologica, e sta cambiando ogni giorno sotto la spinta dei rapidi progressi di scienza e ricerca – ha continuato il presidente – . Ma non può e non deve mai dimenticare le sue radici, la sua natura di scienza a servizio dell’uomo, della sua domanda di salute, tanto

più in una fase come quella che abbiamo attraversato dell’emergenza sanitaria.”

“Da oggi darete un contributo prezioso, fatto di professionalità, impegno, creatività. Un compito difficile, ma che – ne sono certa – saprete assolvere al meglio”.

Al termine della cerimonia neolaureati e professori hanno pronunciato il giuramento di Ippocrate, interpretato, in un video, dall’attrice Angela Demattè.