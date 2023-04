Nidondolo, l’asilo nido di Samarate, chiude per due giorni: arriva la nuova cooperativa dall’Abruzzo

Al Nidondolo, l’asilo nido di Samarate, arriva una (nuova) cooperativa esterna per la gestione del servizio. Un passaggio effettuato in periodo di piena attività, che comporterà una chiusura di due giorni della struttura e che ha sollevato anche un po’ di malumore dei genitori. «Nessuno ci ha mai aggiornato sul passaggio e abbiamo scoperto solo in questi giorni che il 2 e 3 maggio il nido sarà chiuso» dice Francesca Nava, rappresentante dei genitori.

La nuova società che subentra è Progetto Persona, una cooperativa sociale di Vasto, in provincia di Chieti. La nuova gara è stata pensata per “una maggiore uniformità progettuale con il personale esterno della nuova cooperativa appaltatrice, integrato con il nostro personale dipendente comunale”.

Il momento di passaggio prevede comunque uno stop di due giorni in mezzo alla settimana, con difficoltà organizzative per i genitori. «Abbiamo avuto qualche problema nel passaggio» ammette il sindaco Enrico Puricelli. «Le educatrici garantiranno comunque il passaggio». Nello specifico su cinque educatrici in cooperativa quattro hanno scelto di restare, assicurando così la continuità anche per i bambini (oltre a loro ci sono anche due educatrici comunali e la coordinatrice, anche lei dipendente dell’ente). Il nido comunque non dovrebbe garantire continuità su tutti i segmenti.

Il passaggio da una gestione all’altra nel mezzo dell’anno resta certamente un elemento anomalo, forse questo è ciò che ha più creato malumore tra i genitori. «Siamo tutti caduti dalle nuvole, nessuno è mai stato aggiornato su questa cosa» continua Francesca Nava. «Vale per tutti i genitori e anche per le rappresentanti» .

La stessa rappresentante dei genitori comunque sottolinea l’aspetto positivo: «Ci è stato garantito che ora ci sarà una stabilità per due anni». Abbiamo chiesto una conferma e il serrvizio risulta assegnato fino all’estate del 2025. Un elemento di stabilità per una struttura che ha vissuto negli ultimi anni diverse incertezze e che vive con un modello misto, con personale comunale e personale in cooperativa.