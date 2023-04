Nominata la nuova giunta di Confcommercio Gallarate: la squadra del presidente Chiodi è fatta

Con la nomina dei componenti di Giunta, si è concluso ieri sera, 18 aprile, l’iter del rinnovo dei vertici di Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa. Affiancheranno il presidente Renato Chiodi nei prossimi cinque anni Fabio Lunghi (vicepresidente vicario) e i tre vicepresidenti Stefano Calzavara, Angelo Merlo e Giordano Ferrarese. (nella foto da sinistra: Angelo Merlo, Stefano Calzavara, Renato Chiodi, Fabio Lunghi, Giordano Ferrarese)

Tre conferme e una new entry, quella di Ferrarese, presidente di Fipe provinciale. «La riconferma di tre componenti di giunta su quattro», spiega il presidente Chiodi, «è il logico risultato dell’ottimo lavoro svolto da ognuno di loro. Si tratta di persone con una indubbia esperienza associativa, molto legate alla nostra associazione e con una grande disponibilità a mettersi a disposizione del sistema. Abbiamo inserito Ferrarese, altro membro storico di Ascom Gallarate e Malpensa, da sempre in prima linea in rappresentanza e in difesa della sua categoria, quella dei Pubblici esercizi, che rappresenta a livello provinciale e anche a livello nazionale».

Lunghi, Calzavara, Merlo e Ferrarese condividono in pieno con Chiodi la mission di questo mandato. «Anche e soprattutto con loro», prosegue il presidente, «puteremo allo sviluppo della attività associativa, obiettivo primario che dovremo raggiungere attraverso la valorizzazione delle nostre categorie. Non a caso, nella prima riunione operativa, ci ritroveremo con tutti i rappresentanti di categorie e tutti i fiduciari territoriali per condividere subito con loro strumenti e metodi di intervento. Quello che partirà a breve sarà perciò un lavoro sempre più squadra».