Non ce l’ha fatta l’anziano investito a Solbiate Olona

Non ce l’ha fatta l’uomo di 88 anni investito questa mattina, poco dopo le 9, in via dei Patrioti a Solbiate Olona. L’anziano è stato travolto da un furgone lungo lo stradone che taglia in due il paese.

Subito apparso grave è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso dove i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita ma poco dopo le 15,30 è spirato.

Sulla dinamica indaga la Polizia Locale di Solbiate Olona