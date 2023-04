Non si trova l’accordo tra Comune di Tradate e Polizia locale, confermato lo stato di agitazione

Nuova fumata nera per la vertenza che da alcuni mesi oppone la Polizia locale di Tradate all’Amministrazione comunale. Nella mattinata di ieri si è svolto in Prefettura il secondo tentativo di conciliazione tra i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e i rappresentanti sindacali degli agenti della Polizia locale, ma anche questa volta l’accordo non si è trovato.

La Uil, rappresentata dal sindacalista Antonio Durante, non ha ritenuto soddisfacenti le risposte dell’Amministrazione in merito ai punti sul tavolo, e in particolare sull’orario di lavoro, modificato nel 2022.

Nel precedente incontro la rappresentanza sindacale aveva chiesto all’Amministrazione e al comandante di pianificare i turni per almeno sei mesi, cosa che è stata fatta, ma anche una diversa proposta per quanto riguarda l’organizzazione dei turni, aspetto su cui non è stato trovato un accordo tra le parti.

«Nonostante le problematiche sollevate e ripetute da parecchi mesi, l’Amministrazione è rimasta ferma sulle sue posizioni, chiedendo al servizio di Polizia Locale di lavorare su sette giorni, da lunedì alla domenica, con un organico che a nostro parere non garantisce i contingenti minimi per lavorare in sicurezza – spiega Antonio Durante, segretario Enti Locali della Uil Fpl di Varese – Nell’esposizione dei turni fatta dal comandante si evince che il sabato, la domenica e il lunedì, ad oggi ci si trova a lavorare in due unità per turno, senza l’appoggio della Centrale operativa e con il rischio di servizi scoperti e personale sotto pressione costantemente. Non si tiene conto del servizio e del ruolo dell’agente di Polizia locale, e non vi è nessuna attenzione alla salute e al benessere psicofisico di lavoratori, che per il

ruolo che rivestono, sono costantemente soggetti alle pressioni di cittadini che vorrebbero sempre più presenza sul loro territorio e di amministratori che pretendono sempre di più senza alcun riconoscimento».

La Uil anticipa che vigilerà sull’andamento della situazione e si attiverà per segnalare ai vari organi competenti eventuali mancanze o comportamenti fuori dalle norme contrattuali, e conferma lo stato di agitazione. In una prossima assemblea del personale si decideranno le eventuali azioni sindacali da intraprendere.