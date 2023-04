Nuova sede e nuovo presidente per Area Giovani di Castellanza, una festa per rilanciare l’associazione

La sindaca Mirella Cerini non ha mancato di far notare la coincidenza: «La nuova sede di Area Giovani apre negli stessi locali utilizzati dal comitato elettorale della lista Partecipiamo alle ultime elezioni». Così stamattina, sabato, i ragazzi dell’associazione hanno aperto la loro nuova sede nella centralissima via Vittorio Veneto davanti a circa 200 persone tra ospiti, di rilievo, e cittadini curiosi.

Alessio Gasparoli, uno dei fondatori insieme ad un gruppo granitico di amici dell’oratorio, ha lasciato dopo 7 anni la presidenza dell’associazione politica (come lui stesso l’ha definita) «per fare largo ad altri giovani come Luca Croci che è stato nominato nuovo presidente. Come augurio per il futuro voglio usare le parole del nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha spronato i ragazzi ad essere protagonisti e non spettatori del loro futuro». Gasparoli ha anche tracciato il quadro in cui si muove l’associazione: «Veniamo dall’oratorio, dove affondiamo le nostre radici cristiane, e cerchiamo di capire di più e meglio ciò che accade intorno a noi. Ci interessiamo perchè la nostra mente si illumini e si apra».

All’intervento di Gasparoli ha fatto seguito quello di Tommaso Marino, giocatore di basket professionista che milita nei Knights di Legnano, che ha raccontato la sua sfida fuori dal rettangolo di gioco con l’associazione Slums Dunk che porta speranza e gioia negli angoli più remoti dell’Africa. Sul palchetto allestito in strada si sono poi susseguiti gli interventi del sindaco Mirella Cerini, del nuovo presidente e di Monsignor Franco Agnesi che ha anche impartito la benedizione ai locali rinnovati di quella che una volta era un’agenzia immobiliare e prima ancora una panetteria.

Al centro il nuovo presidente Luca Croci

Oggi pullula di ragazzi con a capo il 23enne Luca Croci, studente di Economia e Finanza alla Cattolica ma anche lavoratore (si occupa di audit), castellanzese e nell’associazione dalla fine del 2016. Nelle sue mani una realtà che conta un centinaio di soci e alcuni sponsor che sostengono economicamente le varie iniziative organizzate negli anni come gli incontri elettorali, gli approfondimenti politici e sociali.

Tommaso Marino

Davanti a loro una platea di tutto rispetto con alcuni sindaci della zona presenti (Elisabetta Galli di Marnate, Gianni Montano di Olgiate Olona, Emanuele Antonelli di Busto Arsizio e la vicesindaco Claudia Mazzetti di Gallarate), il consigliere regionale Emanuele Monti, il presidente dell’Its Incom Benedetto Di Rienzo, l’assessore alla Cultura di Castellanza Davide Tarlazzi e diversi consiglieri comunali. Tra il pubblico anche due rappresentanti di Politics Hub, associazione giovanile “gemella” che organizza dibattiti e momenti di riflessione politica a Busto Arsizio e Legnano.