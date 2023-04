Nuovi arrivi in Fratelli d’Italia: tra loro l’ex commissario della Lega di Varese Cristiano Angioy Viglio

La comunicazione ufficiale è arrivata nella giornata di venerdì 28 aprile: il gruppo di Fratelli d’Italia a Varese si ingrossa con quattro nuovi membri, in arrivo dalla Lega.

Il commissario cittadino di Fratelli d’Italia, nonchè consigliere regionale, Luigi Zocchi ha infatti ufficializzato l’entrata in squadra di quattro ex militanti leghisti: si tratta dell’ex commissario cittadino Cristiano Angioy Viglio, delle due candidate “in tandem” alla segreteria della sezione di Varese Magda Aspesi ed Anna Saraceno e di Roberto Azzali, noto imprenditore commerciale del centro cittadino.

«È un piacere accogliere nuove persone che hanno già dimostrato il loro valore e che sono volenterose di dare un contributo concreto sul territorio in quelle che saranno le prossime sfide a Varese per Fratelli d’Italia e per il centro destra, non da ultimo la riconquista della guida della città – Ha commentato Luigi Zocchi, che continua nel suo ruolo di commissario a procedere ad acquisizioni eccellenti, provenienti da diverse anime del centrodestra – Ci attendono impegno e lavoro concreti per intercettare le richieste dei cittadini ed interpretare i bisogni di tutti quelli che non si sentono adeguatamente rappresentati da questa amministrazione. In quest’ottica e nel riconoscimento del valore e dell’apporto che ognuno di loro potrà dare, siamo felici di accogliere l’entusiasmo ed il contributo di chi si è già speso per la propria città e che si rivelerà utile nell’organizzazione delle prossime iniziative».

Uguale soddisfazione è espressa, ovviamente, anche dai quattro “nuovi arrivati”: «Siamo felici di entrare a far parte della squadra di Fratelli d’Italia ed entusiasti di iniziare una nuova avventura: porteremo la nostra esperienza a servizio della sezione cittadina e delle battaglie che la vedranno protagonista sul territorio. Vogliamo ringraziare il commissario cittadino Luigi Zocchi ed il segretario provinciale Andrea Pellicini per la fiducia che hanno riposto nei nostri confronti» è il commento congiunto di Angioy Viglio, Aspesi, Saraceno e Azzali, che spiegano così il loro passaggio da una formazione di centrodestra all’altra: «Divergenze a livello di visione politica, organizzativa e prospettica ci portano a questa decisione, ma lasciamo tanti amici in Lega e saremo pronti a lavorare come alleati al loro fianco».