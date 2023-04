Nuovi successi per il Tennistavolo Varese, ai campionati Italiani Giovanili che si sono svolti a Terni dal 22 al 27 aprile.

Nella gara a squadre Under 15 Femminile Chiara Daverio e Arianna Dossi si sono aggiudicate la medaglia di argento, in finale sono state sconfitte per 3-1 dal Tennistavolo Torino (testa di serie numero 1 del torneo) al termine di una sfida appassionante, l’ultimo podio ai campionati Italiani giovanili per il Tennistavolo Varese risaliva al 1987.

Il giorno successivo nella gara di doppio femminile le portacolori varesine sono salite sul terzo gradino del podio sconfitte ancora una volta dalla coppia di Torino. Grande merito per i risultati raggiunti vanno anche a tecnici e alla dirigenza che negli ultimi anni hanno profuso grande impegno nello sviluppo del settore giovanile.