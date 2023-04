Openjobmetis, testa a Venezia. Arcieri: «Troviamo un’altra avversaria fortissima»

Bocche – prevedibilmente – cucite riguardo alla penalizzazione in casa Pallacanestro Varese e pensiero della squadra fisso sul prossimo appuntamento, quello di domenica 23 aprile sul campo della Umana Venezia che nel turno infrasettimanale ha piegato Brescia (74-79) consolidando la propria posizione all’interno della zona playoff.

A presentare il match, da parte varesina, è stato Michael Arcieri, il general manager italo-americano che ha tanta parte di merito nella costruzione della squadra poi affidata a coach Matt Brase. «Questa è stata una settimana molto impegnativa, con tre partite in otto giorni – spiega Arcieri – Stiamo giocando con continuità ed è una cosa molto bella ma domenica abbiamo di fronte un’altra squadra fortissima che arriva da sei vittorie consecutive. La dimostrazione che nel campionato italiano non c’è mai riposo e quindi tutta la nostra concentrazione deve andare verso la partita di Venezia»

Le possibilità di un successo – che sarebbe fondamentale in chiave salvezza diretta – passa dalla capacità di Varese di giocare al proprio massimo livello. «Abbiamo visto che nel terzo quarto con Brindisi abbiamo giocato abbastanza bene in fase difensiva, mantenendo però un buon movimento della palla in attacco. Se riusciamo a continuare a mettere in campo grande attenzione, senza quelle palle perse che abbiamo lasciato nel primo tempo, e se proseguiamo a fare bene le cose con tutta la squadra, allora avremo la possibilità di fare bene anche nella partita di domenica».