Anno record per Orio al serio, l’aeroporto di Bergamo supererà i 15 milioni di passeggeri

Più del 2019, il famoso benchmark “pre covid”, e quindi un risultato che lascia saldamente sul podio Orio al Serio, lanciato ben oltre la soglia di 15 milioni di passeggeri, con un 2023 che potrebbe segnare l’anno dei record.

Ne parla Bergamonews in un pezzo che a ben vedere interessa una fetta importante dei viaggiatori regionali fra i quali figurano anche i varesini, già serviti da Malpensa, ma molti dei quali gravitando nell’area hinterland Milano spesso impiegano anche lo scalo del capoluogo orobico per muoversi.

Lo conferma al quotidiano on line della città il direttore commerciale aviation di Sacbo (la società che gestisce lo scalo) Giacomo Cattaneo: «Contiamo di toccare quota 15 milioni». Intanto è di ieri la notizia che riguarda sempre lo scalo bergamasco e segna un irrobustimento dei voli per la capitale: Aeroitalia in collaborazione con Skyalps aumenta le frequenze da Milano Bergamo per Roma Fiumicino a partire dal prossimo 15 maggio.

L’accordo fra i due vettori amplierà il proprio operativo estivo, collegando le due città con tre frequenze giornaliere, le quali consentiranno prosecuzioni in coincidenza verso gli scali di Olbia, Alghero e Palermo e con Bucarest e Bacau in Romania.