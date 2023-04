Ospedale unico Busto Gallarate, Regione Lombardia conferma gli 11 milioni di euro per la viabilità

Regione Lombardia ha confermato in serata l’investimento di 11 milioni di euro per le ulteriori opere viabilistiche chieste dalle Amministrazioni comunali di Busto Arsizio e Gallarate per assicurare un’ottimale accessibilità al nuovo ospedale unico.

La decisione confermata durante l’incontro che si è svolto a Palazzo Lombardia tra il presidente Attilio Fontana, l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, e i sindaci di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e di Gallarate Andrea Cassani sul futuro del nuovo ospedale unico.

Nel corso della riunione è stato preso anche l’impegno a sottoscrivere l’Accordo di programma entro la prossima estate, previo completamento della procedura di Valutazione ambientale strategica, per avviare successivamente progettazione e realizzazione delle opere.

Lo stanziamento di 11 milioni, insieme al dimensionamento dei parcheggi equivalente a quello degli attuali ospedali, dovrebbe garantire secondo Regione Lombardia un adeguato servizio per tutti i cittadini.