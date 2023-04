Palasport di Masnago tutto esaurito per Openjobmetis-Scafati

Non poteva che concludersi con l’ennesimo “tutto esaurito” il percorso casalingo della Openjobmetis Varese di Matt Brase, la squadra più spettacolare degli ultimi dieci anni che – ormai è certo – non disputerà i playoff a causa della penalizzazione di 11 punti comminata per il “caso Tepic”.

La Pallacanestro Varese ha annunciato di aver terminato i biglietti a disposizione dei tifosi con due giorni e mezzo di anticipo sulla palla a due della gara con Scafati, fissata per le 17,30 di domenica 30 aprile. L’ennesima dimostrazione di affetto da parte del popolo biancorosso verso una squadra che si è ritrovata nella tempesta suo malgrado e verso una società che sta vivendo giorni (sportivamente) drammatici. La presenza massiccia accanto a Ferrero e compagni va letta anche come un segnale di supporto a Luis Scola, frastornato e arrabbiato dopo la sentenza d’appello che – pur restituendo 5 punti – ha mantenuto l’impianto accusatorio ai danni del club.

Scola non sarà presente domenica perché impegnato a Manila, nelle Filippine, con il sorteggio per i Mondiali 2023 di cui El General è ambasciatore globale della FIBA. Ma è certo che stia apprezzando gli sforzi e la vicinanza dei tifosi in questo momento complicato. Colpisce in particolare un fatto: il boom delle prevendite online dei biglietti per Varese-Scafati si è registrato proprio mercoledì sera, quando è stato reso noto il verdetto d’Apello che ha ridotto da 16 a 11 punti la penalizzazione in classifica.

La gara contro la Givova dell’eterno Logan e dell’apprezzato ex Okoye è a questo punto fondamentale: Varese, a quota 21, ha bisogno di almeno una vittoria per la salvezza a due sole giornate dalla fine. L’ultimo turno sarà domenica 7 a Bologna contro la capolista Virtus. Probabilmente – la matematica non è ancora d’accordo – un successo sui campani basterà per garantire la permanenza in Serie A dei biancorossi ma il match non si annuncia dei più facili anche perché la stessa Scafati (a quota 22) non è ancora salva al 100% e sistemerebbe la classifica con un successo.