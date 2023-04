Palio di Legnano: tutto quello che c’è da sapere per cerimonie, sfilata e corsa

I contradaioli con il foulard al collo, la città imbandierata, i tamburi e le chiarine a scandire il countdown verso l’ultima domenica di maggio, che vedrà rivivere ancora una volta in città la battaglia tra le truppe della Lega Lombarda e l’esercito imperiale del Barbarossa: a Legnano è Palio, e la città è pronta a riabbracciare la sua storia.

LE CERIMONIE DEL PALIO

Ad aprire gli appuntmenti sarà il concerto della Fanfara dei Carabinieri del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” in programma per venerdì 28 aprile alle 21 al Teatro Tirinnanzi, in una serata ad ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria. Sabato 29 aprile alle 19, poi, sarà la volta della prima cerimonia di rito del Palio di Legnano: la Traslazione della Croce, che vedrà la contrada vincitrice del Palio 2022, San Magno, consegnare la Croce di Ariberto da Intimiano al prevosto mons. Angelo Cairati il quale la custodirà in Basilica per tutto il mese di maggio per poi consegnarla alla contrada che si aggiudicherà il Palio 2023. Sul sagrato della Basilica, inoltre, il Supremo Magistrato dichiarerà aperta la storica competizione con l’emissione del bando, consegnandone una copia nelle mani dei gran priori di ognuna delle otto “sorelle” del Palio di Legnano.

Sabato 13 maggio alle 19, invece, toccherà all’investitura civile dei capitani e all’iscrizione delle contrade al Palio: sul sagrato della Basilica di San Magno i capitani di nuova nomina riceveranno l’investitura da parte dei magistrati e a seguire i gran priori consegneranno nelle mani del Supremo Magistrato le lettere d’iscrizione al Palio. A chiudere la cerimonia sarà la consegna delle pergamene di nomina e dei riconoscimenti conferiti in base all’anzianità e alla carica ricoperta dai reggenti di ciascuna contrada, cui farà seguito la presentazione ufficiale delle reggenze alla città.

Venerdì 19 alle 21, poi, l’appuntamento è con la cerimonia «più antica e significativa dell’intero Palio di Legnano»: la Veglia della Croce nella Basilica di San Magno, durante la quale la Croce di Ariberto sarà «omaggiata dai colori delle contrade che, in un abbraccio simbolico, rappresenteranno la partecipazione della cittadinanza tutta alla memoria storica della Battaglia di Legnano».

I MANIERI APERTI

Lunedì 1 maggio le otto contrade del Palio di Legnano apriranno le porte alla città ed ai visitatori con mostre diffuse, visite guidate, focus espositivi e laboratori. Per tutto il giorno saranno disponibili i trenini gratuiti per i tour dei manieri con partenza dal Castello di Legnano e ci saranno punti ristoro e possibilità di pranzare in ogni contrada.

LE CORSE DI ADDESTRAMENTO E LE PROVE

Domenica 30 aprile le contrade scalderanno i motori in vista della gara ippica: dopo l’antipasto di Pasquetta, infatti, è in programma la seconda riunione delle corse di addestramento organizzata dal Collegio dei capitani e delle contrade sulla pista del centro Etrea a Borsano, con al canapo tutti i fantini che correranno il Palio.Ca

Cavalli e fantini saranno protagonisti anche giovedì 25 e venerdì 26 maggio al campo del Palio, prima con le prove libere e poi con le prove ufficiali in vista della gara ippica.

LA PROVACCIA

Venerdì 26 maggio al campo sportivo “Mari” ad aprire il weekend “clou” del Palio di Legnano sarà il 38° Memorial Favari, per tutti la Provaccia, corsa a pelo nata negli anni ’80 e riservata ai fantini emergenti che deve il nome da Luigi Favari, presidente del Comitato organizzatore dell’allora Sagra del Carroccio.

LA GIORNATA DEL PALIO

Ad aprire la domenica del Palio di Legnano sul palcoscenico di Piazza San Magno saranno, dalle 10 in poi, la Messa sul Carroccio, celebrata dal prevosto della città, l’investitura religiosa dei capitani del Palio, il volo propiziatorio delle colombe e la benedizione dei cavalli e dei fantini che correranno la gara ippica

La sfilata storica, fiore all’occhiello del Palio di Legnano, partirà alle 15 da piazza Carroccio e porterà per le vie della città più di mille figuranti in abiti che riproducono fedelmente gli originali del XII secolo. Della sfilata fanno parte anche il Carroccio, trainato da sei buoi bianchi, e la Compagnia della Morte, guidata da Alberto da Giussano, che rappresenta il gruppo di armati che nella Battaglia del 29 maggio 1176 difese il Carroccio.

Alle 16, poi, la sfilata storica entrerà al campo del Palio, seguita dagli onori al Carroccio, dalla carica della Compagnia della Morte e dal Palio delle contrade con due batterie e la finale.

I BIGLIETTI

Quest’anno per ragioni di sicurezza i posti per assistere al Palio di Legnano dal campo sportivo “Mari” saranno 842 in meno, passando da 8.600 a 7.758 posti disponibili.

La vendita dei biglietti al pubblico inizierà giovedì 4 maggio e continuerà fino a sabato 27 negli uffici della Fondazione (vicolo delle Contrade 11, all’interno del cortile del Cinema Ratti, con ingresso da Corso Magenta 13): sarà possibile acquistarli il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 15 e il sabato dalle 9 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00. I biglietti per i distinti e per il prato saranno disponibili anche alla biglietteria dello stadio il giorno della manifestazione a partire dalle 10.

Il prezzo per la tribuna coperta è di 70 euro per la tribuna coperta partenza, di 65 euro per la tribuna centrale partenza, di 60 euro per la tribuna centrale arrivo e di 45 euro per la tribuna arrivo; per i bimbi con meno di 3 anni l’ingresso è gratuito ma devono essere obbligatoriamente tenuti in braccio dai genitori. Per le tribune scoperte, invece, il prezzo per i distinti è di 20 euro per il biglietto intero e di 15 per quello ridotto. Dieci euro, infine, il costo del biglietto intero per il prato, che scendono a 5 per il ridotto. Hanno diritto al biglietto ridotto i bambini dai 6 ai 12 anni, mentre al di sotto dei 6 anni l’ingresso è gratuito.

IL PALIO DI LEGNANO CON LEGNANONEWS

Legnanonoews insieme a Varesenews e ai giornali del Gruppo V2 Media sarà media partner della Fondazione Palio di Legnano per l’edizione 2023 grazie ad un progetto che seguirà passo passo tutto gli eventi fino a domenica 28 maggio con un long form giornalistico con testi, foto, video e audio, dirette di propria produzione per le corse di addestramento, le prove libere, le prove ufficiali e le cerimonie ufficiali in piazza San Magno, podcast che coinvolgeranno gli studenti delle scuole superiori e i contradaioli più giovani e pillole video per raccontare le peculiarità della sfilata delle otto contrade. Il gruppo V2 Media e le testate associate ad ANSO – tra cui la Gazzetta di Siena – trasmetteranno inoltre le dirette del Palio ed eventualmente della Provaccia realizzate dalla Fondazione.