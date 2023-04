Pallacanestro Varese, sconto sulla penalità: diventa “meno 11”

Mezzo sospiro di sollievo, mezza boccata d’amarezza in casa della Pallacanestro Varese. Da Roma è arrivato il verdetto sulla penalizzazione alla società biancorossa per la vicenda dell’iscrizione al campionato resa irregolare dalla vicenda Tepic e la nuova situazione è agrodolce.

La Openjobmetis recupera infatti cinque punti e passa dall’originale “meno 16” al nuovo “meno 11” da scontarsi, come previsto, a campionato in corso. Questo significa che la squadra di Matt Brase risale in classifica lasciando sia l’ultimo posto sia la zona retrocessione ma la restituzione non garantisce la salvezza. I biancorossi dovranno vincere una delle ultime due partite rimaste per assicurarsi la permanenza in Serie A: domenica 30 in casa con Scafati o domenica 7 a Bologna.

Di certo, anche con un “due su due”, Varese resterà però fuori dai playoff che Brown e compagni si sono meritati sul campo con le 16 vittorie ottenute fino a oggi in un cammino esaltante dal punto di vista cestistico ma rovinato dalla rovinosa gestione (in gran parte relativa al passato) della questione di Tepic.

Nella sentenza d’Appello, infine, non viene citata la posizione del presidente Marco Vittorelli e quindi è da considerarsi confermata la sua inibizione per tre anni. Una circostanza che costringerà il club a sostituire l’imprenditore milanese al proprio vertice, perché con questa condanna Vittorelli né firmare i documenti né rappresentare il club nelle sedi ufficiali.

LA SOCIETÀ: VALUTEREMO IL DA FARSI

A poco più di mezz’ora dalla pubblicazione della sentenza, la Pallacanestro Varese ha emesso un comunicato ufficiale che, presumibilmente, resterà la sola voce dal mondo biancorosso per il momento. Il club di Luis Scola spiega di riservarsi di valutare la motivazioni della decisione insieme al proprio collegio difensivo prima di prendere ulteriori decisioni.

Questo potrebbe significare – a una prima lettura – che verrà valutato un eventuale ricorso all’ultimo grado della giustizia sportiva (al Coni e non alla FIP) ma probabilmente ciò avverrà dopo che saranno rese note le motivazioni della sentenza. Il club conferma, comunque, “il proprio convincimento di aver agito nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti federali”.

IL COMUNICATO FIP

«La Corte federale di Appello, visto l’art. 116, comma 7, R.G., in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla soc. Openjobmetis Pall. Varese irroga alla stessa la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Visto l’art 116, comma 8, R.G., stante la complessità delle questioni oggetto di reclamo, fissa in dieci giorni il termine per il deposito della motivazione».

LA NUOVA CLASSIFICA di LBA

(dopo 28 giornate) V. Bologna 44; Milano 42; Tortona 36; Sassari, Venezia 32; Trento, Brindisi 28; Pesaro, Brescia 26; Scafati, Treviso 22; VARESE* 21; Trieste, Reggio Em., Napoli 20; Verona 18.

* Varese -11.