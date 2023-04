Pallanuoto Promozione: La VON cede in casa all’ultimo minuto con il Torino 81

La Varese Olona Nuoto cede in casa al Torino 81 per 10 a 11 e, pur mantenendo la vetta della classifica, rischia di perdere il primato proprio a favore dei torinesi che devono ancora recuperare una partita. Decisivo il gol a un minuto dalla fine, nella partita di venerdì 21 aprile.

«È stata una bella partita da parte di tutte e due le squadre», commenta il coach Daniele Osigliani. «Purtroppo non siamo riusciti a ripetere la prestazione dell’andata. Torino si è presentata con una formazione molto giovane, ma allo stesso tempo molto agguerrita. Ha saputo sfruttare le occasioni da noi concesse e ha meritatamente vinto la partita. Adesso dobbiamo subito voltare pagina e pensare alla partita di lunedì contro Piacenza che sicuramente non sarà la stessa dell’andata».

Il calore del pubblico varesino si conferma come elemento importante per gli atleti in acqua. «Ci tengo», prosegue Osigliani, « a ringraziare da parte di tutta la squadra il nostro pubblico che come al solito ha fatto un gran tifo».

La partita in breve

Varese Olona nuoto 1 – Torino81 11 (3-4; 2-1; 1-4; 4-2).

VON: Brisca, Drammis (C) 3, Sonzini 1, Pascale, Fioravazzi , Caretti 2, Belli , Miranda, Parma , Chinetti, Pettenuzzo , Nicolini, Pandolfo 4

Torino81: Romeo A., Puecher 4, Sanna, De Luca 4, Battaglia, Romeo L., Pellegrino, Riccio, Vargiu 1, Policastro, Prinetto 2, Caliendo, Liistro

Classifica: in evoluzione a questo link

Prossimo incontro: 11ª giornata Piacenza Pallanuoto Academy – VON, lunedì 24 aprile 2023, Piscina Raffalda – Piacenza – ore 21:30