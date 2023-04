Pappagalli e pantere non nere, due fratelli raccontano le parole degli animali

Pappagalli e pantere, struzzi e coccodrilli. Animali reali e anche un po’ fantastici, perché popolano anche le nostre conversazioni, diventano caratteri e proverbi, parole che evocano altro: intorno alle parole ruota il simpatico libretto creato da Lucia e Andrea Masetti. Un fratello e una sorella che, con strumenti diversi, raccontano gli animali.

«Il libro nasce a partire dalla collaborazione con una casa editrice che si chiama “Una parola al giorno”» chiarisce subito Lucia. La premessa porta indietro di un po’ le lancette del tempo, perchè la casa editrice è nata da un sito aperto nell’ormai lontano 2010 da due ragazzi fiorentini, «con l’idea che le parole italiane fossero usate con poca consapevolezza».

Giorgio Moretti e Massimo Frascati su facebook hanno iniziato a fare cultura sulla lingua italiana con un metodo simpatico: l’invio di una parola al giorno, ogni giorno, prima un post, poi una newsletter da sorseggiare insieme al caffè appena arrivata oppure dopo cena, con calma, sul divano.

Qualche anno dopo Lucia (laureata in filologia moderna, «allora avevo appena iniziato il dottorato») è entrata nella squadra del progetto: «Ogni lunedì abbiamo aggiunto una citazione letteraria, poi nel 2018 abbiamo lanciato una campagna fondi per pubblicare un libro. In poche ore la raccolta è schizzata alle stelle, superando le aspettative iniziali: in 24 ore avevamo raccolto il necessario per 500 copie, siamo poi andati avanti per due settimane, fino ad arrivare a una quota corrispondente a 3mila copie». È nato così “Il giro della letteratura in 80 parole”, diffuso in 90 Paesi.

Con Salvatore Congiu e Giorgio Moretti, Lucia Masetti ha curato anche “Dante libera tutti” per i 700 anni di Dante, «un libro che abbiamo portato fino all’istituto di cultura italiana di Mosca e poi anche Isola d’Istria in Slovenia».

E il libro sugli animali? Lucia lo ha costruito insieme a suo fratello Andrea, «che si è sempre occupato di disegno, per passione: ho pensato di coinvolgerlo in questa esperienza di una parola al giorno».

Ne è nato un libro molto simpatico, con la forma a fisarmonica (il “leporello”) che valorizza un prodotto particolare, non il classico libro per bambini, ma neppure un saggio. Un libro leggero, nel senso migliore del termine, che con leggiadria volteggia tra etimologie, aneddoti, luoghi comuni smontati e rimontati, proverbi.

Sabato scorso Andrea e Lucia – insieme – lo hanno presentato anche “in casa”, a Cavaria con Premezzo, il paese dove abitano.