Parcheggio selvaggio: situazione sempre più critica nel weekend

Non si conosce ancora la data di fine dei lavori della centrale via San Carlo a Cazzago Brabbia. La manutenzione delle fognature ha determinato la chiusura della strada, creando non pochi disagi ai residenti e alle attività commerciali, disagi che aumentano nel fine settimana quando il piccolo paese sul Lago di Varese viene preso d’assalto dai numerosi turisti che decidono di passare qualche ora al porticciolo.

Diverse le segnalazioni su Facebook del parcheggio selvaggio che coinvolge Via Orrigoni aperta alla viabilità dirottando tutte le auto che dal paese devono andare in direzione Biandronno. La strada sterrata è in brutte condizioni e col traffico la situazione peggiora. Non aiuta poi l’atteggiamento non sempre corretto dei turisti e la mancanza di controlli.

Sono, infatti, sempre di più coloro che hanno “scoperto” il fascino fiabesco delle ghiacciaie e della sponda che dirada verso il lago di Varese e che offre un colpo d’occhio incredibile sulla catena del Monte Rosa.