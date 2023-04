Pari per il Varese, Porro: “Prestazione gagliarda ma davanti serviva più coraggio”

FRANCIACORTA – VARESE 0-0, IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI

GIANLUCA PORRO (Allenatore Varese): Cerchiamo di essere lucidi e autocritici: abbiamo fatto una partita gagliarda con lo spirito giusto, ma c’è un pizzico di amarezza perché con un po’ più di coraggio potevamo pensare di fare qualcosa di più. Di fronte avevamo una squadra forte, siamo partiti nella maniera giusta, ma piano piano siamo andati perdendo la sensazione di poter graffiare. Nel secondo tempo, quando la gara poteva mettersi meglio e concederci delle ripartenze, non l’abbiamo fatto. Alla fine onestamente di situazioni pericolose non ce ne sono state.

All’alba di un mese fa ci avevamo messo la tomba sopra e ora invece ci possiamo giocare la nostra salvezza combattendo in campo. Andremo avanti dritti senza pensare a nulla se non l’esito finale. Siamo stati solidi, concreti nella fase difensiva, non è solo un reparto ma tutta la squadra ha fatto bene.

ANDREA MALINVERNO (Centrocampista Varese): Una gara gagliardissima, contro un avversario forte. Abbiamo fatto alla grande i primi minuti, poi però loro hanno palleggiato bene e ci hanno messo in difficoltà, anche se abbiamo concesso poco. Ci è mancato qualcosa davanti e per questo abbiamo la bocca amara.