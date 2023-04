Pari senza reti in Franciacorta, per il Varese un punto che vuol dire playout

Termina senza reti la gara di Adro tra Franciacorta e Varese, con i biancorossi che resistono alla grande mole di gioco dei bresciani, che spingono per tutta la gara ma alla fine le vere occasioni da gol non sono tante. Sul finale di primo tempo è il palo a respingere il colpo di testa di Bini da corta distanza mentre nella ripresa la difesa biancorossa non concede quasi nulla. Una gara di grande sofferenza per Monticone e compagni (10-1 il dato dei corner che fotografa bene quella che è stata la partita), ma quella difensiva è stata una prova maiuscola, con Monticone e Rossi pronti a ribattere ogni tentativo, Boni che entra nel modo giusto e Parpinel forse alla sua miglior prestazione stagionale.

Galleria fotografica Franciacorta – Varese 0-0 4 di 26

Un punto che vuol dire playout: svanisce il sogno salvezza diretta, ma i risultati degli altri campi certifica che almeno la salvezza dei biancorossi dovrà passare dagli spareggi. Ancora da vedere quale sarà l’avversario, anche perché negli ultimi 90′ ci sarà da fare i conti a Masnago, senza capitan Monticone squalificato, con il Lumezzane che avrà bisogno di un punto per vincere il campionato.

FISCHIO D’INIZIO

Penultima di campionato per il Varese che cerca ad Adro, casa del Franciacorta, altri punti per proseguire la risalita e cullare ancora il sogno salvezza diretta. Contro i biancorossi c’è però una squadra molto forte e che ha necessità di fare risultato per difendere il quinto posto e la zona playout. Mister Porro schiera un 4-3-3 nel quale torna Foschiani dal primo minuto sulla fascia destra di difesa, in regia Piccoli affiancato da Mecca e Malinverno, in attacco la punta centrale è Rossini supportato da Pastore e Settimo. I bresciani guidati da Marco Sgrò – squalificato – scendono in campo invece con un 4-3-1-2 che in attacco punta sui due Bertazzoli, il classe 2002 Andrea e l’esperto classe 1988 Alessandro, e Mozzanica. Scena poco comprensibile prima dell’inizio con le squadre regolarmente in campo ma costrette ad aspettare qualche minuto per la contemporaneità con gli altri campi.

PRIMO TEMPO

Buon piglio iniziale per il Varese che nei primi minuti tiene alto il baricentro e si fa vedere prima con una punizione insidiosa dalla fascia di Malinverno che crea scompiglio in area, ma la difesa di casa non concede conclusioni, mentre all’8′ Pastore calcia dalla distanza mandando a lato di poco. Passati i primi minuti, il Franciacorta riprende campo e si fa vedere al 16′ con un destro di Mozzanica da buona posizione che però non impensierisce Priori. Il Varese prova a risollevarsi ma a farsi pericoloso è Scaglia con una punizione tagliata dalla fascia destra che impegna Priori alla deviazione in angolo. La risposta biancorossa arriva al 29′ quando, su cross da sinistra, Monticone sbuca sul secondo palo ma calcia a lato da buona posizione. I padroni di casa stazionano nella metà campo biancorossa e conquistano un paio di corner, sui quali però è attenta la difesa varesina. Nel finale però le occasioni diventano più sostanziose: prima Alessandro Bertazzoli calcia di prima un pallone lasciato lì in area da Piccoli e Mecca e serve l’intervento di testa di Rossi per salvare la porta. Subito dopo, su calcio d’angolo, Bini da due passi di testa colpisce il palo. Dopo 2′ di recupero termina così un primo tempo difficile per i biancorossi che però portano negli spogliatoi lo 0-0.

SECONDO TEMPO

Non hanno padrone i primi minuti della ripresa, ma neanche occasioni. A gestire il pallone è però ancora il Franciacorta, che costringe ancora il Varese a difendersi. La pressione di bresciani mette alle corde i biancorossi, che non riescono a prendere campo e in difesa devono fare gli straordinari per ribattere colpo su colpo all’attacco di casa, che nel frattempo ha visto gli ingressi di Ravasi e Invernizzi per i due Bertazzoli. Qualche ripartenza biancorossa diluisce la spinta del Franciacorta, che con il passare dei minuti perde mordente e non riesce più a trovare soluzioni d’attacco, anche grazie alla buona prova della retroguardia biancorossa, puntellata da Porro con l’ingresso di Boni. Nei 5′ di recupero la voce dei tifosi biancorossi prova addirittura a spingere la squadra sull’unico corner battuto durante la gara, ma il risultato non cambia e alla fine è 0-0.