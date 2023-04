Pellicini “interroga“ il sindaco di Luino sulla bonifica dell’area vicina alle Betulle

Andrea Pellicini consigliere Comunale del gruppo di minoranza “Sogno di Frontiera“ ha presentato un’interrogazione consiliare al sindaco di Luino Enrico Bianchi in merito alla vicenda della bonifica di un terreno nelle vicinanze del centro sportivo Le Betulle.

Scrive Pellicini chiede a Enrico Bianchi: «Lo scorso anno presentai una interrogazione sullo stato della bonifica dei terreni nell’area limitrofa al Centro Sportivo Le Betulle, interessata fino agli anni ’70 da scarichi di rifiuti, poi interrati. Nello scorso mandato amministrativo, fu il consigliere Agostinelli a denunciare che dal terreno fuoriuscisse acqua di colore arancione. Da qui l’intervento delle autorità competenti e le prescrizioni di bonifica. A seguito della mia prima interrogazione, mi fu risposto che si era ancora in una fase di verifica dello stato dei terreni».

«Ora, trascorso un anno, è indispensabile sapere se la bonifica sia iniziata, non potendosi tollerare ulteriori ritardi. Mi rivolgo ad una maggioranza che, a parole, usa spesso l’argomento della tutela dell’ambiente e dichiara di metterlo al centro della propria azione politica, nella convinzione che l’ambiente si tutela anche e soprattutto con le azioni di bonifica e non con la retorica ideologica. Ciò premesso, si chiede di conoscere lo stato della bonifica e il termine previsto per i lavori», conclude Pellicini.