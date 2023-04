Piede d’Oro, domenica 23 si corre a Brebbia la 21a Stramulino

È terminata la prima pausa stagionale nel calendario del Piede d’Oro che si era fermato dopo le prime tre gare a causa delle festività pasquali e della EcoRun di Varese. Domenica 23 aprile il circuito podistico riparte con la 21a edizione della Stramulino che si disputa a Brebbia in località Ronchée. (foto: la partenza 2018)

L’evento, organizzato dalla Polisportiva Roncherese, prevede un percorso di 8,4 chilometri con partenza e arrivo situata nell’area attrezzata di via Donizetti (non lontano dal confine con Besozzo). Diversi i saliscendi che i podisti dovranno affrontare prima di tagliare il traguardo. Il tracciato ridotto misura invece 3,8 chilometri mentre il tradizionale “minigiro” per bambini fino a 10 anni è di poco più di 700 metri.

Il programma prevede l’apertura del ritrovo alle ore 7 così da consentire anche ai “ritardatari” di iscriversi alla gara (le società invece devono presentare le liste entro sabato sera). La partenza della Stramulino sarà data alle 9,30 in punto, mentre il minigiro è in programma dalle 9,10; il costo è di 5 euro, con riduzione a 2 euro per i concorrenti under 15. Numerosi i premi suddivisi per categoria, previsti anche quelli per i primi arrivati tra i residenti a Brebbia e per i concorrenti “meno giovani”.

PIEDE D’ORO 2023 – IL CALENDARIO

19 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa

26 marzo: Malgesso – Corri con Lidio

02 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga

23 aprile: Brebbia – Stramulino

07 maggio: Malnate

14 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run

28 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

10 giugno: Brenno di Arcisate – Brennight (serale)

25 giugno: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

17 settembre: Mustonate di Varese

8 ottobre: Varese

15 ottobre: Cardana di Besozzo

22 ottobre: Cavaria con Premezzo – C.C. dei 7 Campanili