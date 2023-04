Piogge e temporali peggioreranno, per la Protezione Civile è allerta arancione

La pioggia che ha iniziato a cadere dalla mattina di giovedì 20 aprile continuerà e diventerà più forte. La previsione è del Centro Funzionale per il Monitoraggio dei Rischi Naturali di Regione Lombardia che ha alzato il livello di allerta per il rischio idrogeologico in vigore già da ieri al livello arancione.

“Nel corso del pomeriggio di oggi -si legge nel bollettino- attese precipitazioni da sparse a diffuse su Alpi, Prealpi e Alta Pianura, occasionali altrove. I fenomeni assumeranno anche carattere di rovescio o temporale, quest’ultimi maggiormente probabili su media pianura e bassa pianura, specie centro-orientale, di debole o al più moderata intensità. In serata le precipitazioni coinvolgeranno ancora gran parte dei rilievi alpini e prealpini, mentre sulla pianura tenderanno ad attenuarsi o a cessare sui settori centro-orientali e ad intensificare sulla pianura occidentale”.

Le precipitazioni più intense sono attese nel corso della serata di oggi fino alle prime ore di domani. Sarà questa la fase più acuta di questa precipitazione durante la quale si prevedono “probabili rovesci di forte intensità su Prealpi Occidentali, Alto Lario, Valchiavenna, Brianza e Milanese occidentale, con possibilità di locali temporali”. La zona che sarà maggiormente interessata dovrebbe essere proprio quella del Varesotto e dell’Altomilanese. “Su Verbano -continua il bollettino- saranno possibili accumuli tra 60-100 mm, apporti che potranno cadere anche sui settori occidentali e settentrionali del Nodo Idraulico di Milano e meridionali di Lario e Prealpi Occidentali”.

In questo contesto contesto l’allerta rimane gialla -ordinaria- per tutto il territorio del Varesotto, Comasco e Altomilanese. Tuttavia nei primi due territori a partire dalle 21 di questa sera la criticità verrà innalzata ad arancione fino alle 9 del mattino di venerdì.

Tornerà anche la neve con “quota delle nevicate su Alpi variabile tra 1400-1600 metri, tra 1500-1800 metri sulle Prealpi; attesi fino a 30-50 cm di neve fresca oltre i 1800 metri su Alpi centro-occidentali”.

Poi per la giornata di venerdì “permarranno precipitazioni diffuse su Alpi e Prealpi, sparse o isolate sulla pianura, maggiormente probabili sui settori settentrionali. Nel pomeriggio attesa locale instabilità con rovesci e deboli temporali, maggiormente probabili quest’ultimi su media-bassa pianura e Appennino. Dalla serata precipitazioni in esaurimento”.