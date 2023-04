Pioggia forte, lavoro extra per i vigili del fuoco di Varese

Attesa per mesi, l’acqua è arrivata, ma ha lasciato dietro una scia di problemi che i vigili del fuoco di Varese hanno dovuto risolvere nelle ultime ore. L’acqua delle precipitazioni che hanno attraversato anche il Varesotto ha causato problemi soprattutto sulle piante, alcune cadute sulle sedi stradali.

Ancora verso le 8.30 di venerdì dal comando di via Legnani i vigili del fuoco avevano in coda numerosi tagli piante dovuti all’azione dell’acqua che ha favorito la caduta di alcuni trucchi sulle strade.

Si sono registrati sei allagamenti nel comuni di: Saronno, Gerenzano, Varese, Lonate Pozzolo e Turate. Alcuni “tagli pianta” nei comuni di: Gornate Olona, Varese, Bedero Valcuvia. Alcune verifiche sugli edifici legate alla stabilità di costruzioni e manufatti a Castiglione Olona, Malnate, Cavaria con Premezzo.

In tutto oltre una ventina di richieste di soccorso.

Danni in via Piave a Biandronno dove il maltempo ha provocato la caduta a catena di alcuni alberi e uno è crollato sul tetto di un’abitazione. È successo attorno a mezzanotte. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di rimuovere rami e legni che hanno rotto le tegole. I vigili del fuoco hanno ricoperto con un telo l’area del tetto danneggiata per evitare infiltrazioni. Non si registrano danni alle persone e anche la casa è non subito gravi danneggiamenti.

A questa situazione si deve sommare l’intervento di prima mattina sullo smottamento del terrapieno di via Rimembranze a Malnate che ha causato interruzione stradale con conseguente deviazione veicolare sulla viabilità secondaria per uscire dalla città, e un problema ad un lampione a Castellanza, fra corso Sempione e via madre Giuditta Baio che ha mandato in tilt la viabilità.