Porte aperte alle famiglie la domenica al Parco Pineta

Nuova domenica di Porte aperte al Centro didattico Scientifico di Tradate il 23 aprile a partire dalle ore 14.30 con tanti percorsi, sentieri, giochi e viaggi spaziali per piccoli e grandi astronauti all’Ecoplanetario. L’iniziativa chiude un weekend particolarmente intenso alla scoperta dell’area protetta – dopo la festa per i 40 anni di settimana scorsa – con I racconti attorno al fuoco nella sera di venerdì 21 aprile e una speciale passeggiata in notturna “Il sentiero delle tracce” con le Gev, nella serata di sabato con partenza alle ore 20.30 dalla ex discarica di Venegono inferiore (qui la locandina), alla scoperta di tracce della fauna e canti degli uccelli notturni.

Tutti gli eventi, con la sola eccezione dei Viaggi spaziali all’Ecoplanetario (da prenotare a a questo link) sono a partecipazione gratuita e realizzate grazie alla collaborazione tra Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e AstroNatura Cooperativa Sociale .

Di seguito il programma.

ALLA SCOPERTA DEL SISTEMA SOLARE

Viaggio per piccoli astronauti 6-10 anni – ore 14.30

Dalle comete agli asteroidi, dai pianeti alla stella Sole, infinite sono le sorprese che racchiude il sistema solare! Lanciamoci in un viaggio nello spazio e nel tempo alla scoperta delle meraviglie dello spazio infinito per capire quanto ancora resta di inesplorato. Allacciate le cinture!

Viaggio per adulti e maggiori di 9 anni – ore 15.30

Un viaggio spaziale oltre i confini del Sistema solare a cura di AstroNatura.

SENTIERO NATURA

Il Sentiero Natura è un breve tracciato di facile percorrenza, che conduce i visitatori alla scoperta della natura custodita dal Parco. Stagno, prato delle farfalle ed altri punti di interesse sono approfonditi grazie a pannelli didattici che oltre a poter essere letti possono essere ascoltati grazie all’audioguida (www.librogamelive.it).

SENTIERO DELLA MAGIA DEL BOSCO

Un percorso affascinante, realizzato dallo scultore Giancarlo Volontè, popolato da gnomi, guardiani e spiritelli che evocano l’incanto dell’ambientazione boschiva.

STRISCIA SENSORIALE A PIEDI NUDI

Da sperimentare, per grandi e piccini, per conoscere gli elementi della natura attraverso il tatto.

CAMPO SPERIMENTALE DI ORIENTERING

Per i più temerari che desiderano sperimentare divertendosi questa disciplina possono richiedere le cartine riportanti le diverse opzioni di percorso e verificare le proprie doti di orientamento.

SENTIERO FATA

Elementi e natura, un connubio che ha attraversato il tempo permeando credenze e cultura “scientifica” del passato. Il sentiero di circa 1 km, che avvolge il Centro Didattico, offre quattro installazioni sugli elementi: Fuoco, Aria, Terra, Acqua, FATA.

PERCORSO DEL SISTEMA SOLARE

Ad arricchire la passeggiata lungo il Sentiero FATA, ecco il Percorso del Sistema Solare, riprodotto in scala, con partenza dalla postazione del sole. Un sentiero dotato di totem a rappresentare i corpi celesti in scala immersi in un ambiente boschivo suggestivo. È possibile scaricare la visita audio guidata, basta inquadrare il qrcode a inizio percorso.

LIBROGAME LIVE: LA SELVA DEL FATO

Un gioco per vivere un’avventura fantastica immersi nelle natura. Si parte inquadrando i QRcode con lo smartphone e si diventa protagonisti della storia interattiva “La Selva del Fato” (www.librogamelive.it).

FITOSAFARI FOTOGRAFICO

Diventa un cacciatore di esemplari vegetali, armato della fotocamera del tuo dispositivo mobile. (www.librogamelive.it).

CONSIGLI PRATICI DI PARTECIPAZIONE

L’audioguida del Sentiero Natura, il LibroGame Live “La Selva del Fato” e il Fitosafari fotografico sono scaricabili sul sito www.librogamelive.it e, per ragioni di connessioni incerte nel bosco, potrebbe essere meglio scaricarli prima di raggiungere il Centro didattico del Parco Pineta in pochi semplici passaggi:

– collegati al sito www.librogamelive.it tramite Chrome o Safari (NO altro browser);

– visita la sezione “Sentieri” scarica l’esperienza che desideri

– segui le istruzioni e una volta sul sentiero attiva la funzione «aereo», il sistema funziona al meglio offline!

È anche possibile scaricare gratis l’App Etersia Quest prima di percorrere il Sentiero FATA e vivere un’avventura tra rompicapi e prove di abilità.

Equipaggiamento consigliato: scarpe comode, uno smarphone con batteria carica e una merenda da consumare in mezzo al prato su un telo o usufruendo di uno dei tavoli da pic-nic.