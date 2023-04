Porte aperte da Moradini con “La Fondazione racconta la Fondazione”

Un evento speciale, il 29-30 aprile e 6-7 maggio, per far conoscere i progetti futuri e coinvolgere tutti gli appassionati d’arte nella loro concreta realizzazione

Restaurare una villa storica di Varese e trasformarla in un nuovo museo per la città. Con questo fine la Fondazione Morandini ha aperto due anni fa la sua sede, che ha già all’attivo diverse mostre e un importante successo di visitatori. Molto è stato fatto, ma per completare il piano di restauro della dimora e la riconversione dei suoi spazi in un luogo che produce cultura, inclusivo e accessibile a tutti, servono grandi investimenti. Così nasce “La Fondazione racconta la Fondazione”: un evento speciale, il 29-30 aprile e 6-7 maggio, per far conoscere i progetti futuri della Fondazione e coinvolgere tutti gli appassionati d’arte nella loro concreta realizzazione.

Un’esposizione di opere appositamente progettate da Marcello Morandini e in vendita a un prezzo eccezionale. Attraverso l’acquisto dei lavori in mostra, tra sculture, multipli e l’adozione degli anelli dell’installazione “Una Storia d’Amore” pensata dal Maestro per gli alberi del giardino, si potrà partecipare al compimento dei progetti, tutti raccontati nell’esposizione. Tra cui la ristrutturazione dell’ultimo piano della Fondazione che ospiterà l’archivio storico di Marcello Morandini, la valorizzazione del giardino e la realizzazione dell’ascensore, un traguardo fondamentale, che abbatte le barriere architettoniche e garantisce a tutti l’accesso ai diversi piani della dimora.

INFO UTILI

“La Fondazione racconta la Fondazione” dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00

Il 29-30 aprile: aperti tutti i piani della Fondazione

Il 6-7 maggio: chiuso al pubblico il piano della Collezione Permanente

Per maggiori informazioni: fondazionemarcellomorandini.com