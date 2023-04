Premiati i piccoli musicisti della scuola prima di Mornago

Anche quest’anno i ragazzi delle quinte della Scuola Primaria di Mornago si sono aggiudicati un meritatissimo primo premio al Concorso Musicale di Omegna “Insieme per Suonare, Cantare, Danzare, Recitare” con una valutazione di 98/100.

Come spesso accade, l’esperienza del suonare insieme in un’orchestra, ha dimostrato che il lavoro di collaborazione vince su tutto e riesce davvero a creare magia.

L’orchestra composta da tutti i ragazzi delle due classi ha presentato un brano di Rossini, uno di Mozart e un terzo magico brano, “Shalom” (elaborazione dell’arrangiamento di Alessandro Cadario). Il premio è stato assegnato durante una cerimonia al centro culturale “Il Cerro” di Ramate nel Verbano Cusio Ossola. “I complimenti vanno a tutti i bambini per l’ottima esecuzione – dicono i genitori – all’insegnante Maura Antonello per l’alta qualità del lavoro svolto in questi anni e a tutte le insegnanti che credono nell’esperienza formativa della musica”.