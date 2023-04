Prescuola, doposcuola e mensa: aperte le iscrizioni ai servizi parascolastici di Varese

A partire da venerdì 21 aprile saranno aperte le iscrizioni ai servizi parascolastici comunali per l’anno scolastico 2023-2024. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online entro il 31 maggio, accedendo con SPID o CIE al portale dedicato E-civis, dove sono presenti i moduli da compilare con le relative istruzioni.

L’attivazione dei servizi è prevista in ogni scuola a partire da un numero minimo di iscrizioni di 9 alunni per servizio.

Per informazioni sui servizi di prescuola, doposcuola e refezione giornaliera è possibile contattare gli uffici all’indirizzo email rette.educativi@comune.varese.it, mentre per informazioni sul servizio refezione è possibile conttattare l’email riscossionerette.cdcL74@vivendaspa.it.

L’iscrizione deve essere presentata o rinnovata da tutti, indipendentemente da chi lo ha fatto per l’anno precedente.

Per le scuole primarie sono presenti i moduli relativi al servizio prescuola, che prevede il servizio di accoglienza dalle ore 7:30 alle ore 8:00; il servizio di doposcuola pomeridiano, che prende il via dall’orario di termine lezioni curricolari fino alle ore 17:30.

La refezione giornaliera, che prevede servizio mensa e uscita alle ore 14:15, con possibilità di scegliere tra frequenza quotidiana o saltuaria.

Infine per le scuole dell’infanzia statali e comunali, le scuole primarie e per la scuola secondaria Vidoletti in relazione alle classi con rientri pomeridiani, è presente il modulo per la refezione scolastica curricolare.

Ulteriori dettagli sul sito del Comune di Varese.