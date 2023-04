Primavera in Agricola Home&Garden: la festa dei colori

Una direzione molto precisa: promuovere l’idea del verde come una celebrazione e del capolavoro che la Natura è in grado di creare con le sue fioriture primaverili

Qualcuno diceva che fiorire è il modo di ridere della Natura. E come dargli torto? La Primavera sembra, a tutti gli effetti, un’incontenibile manifestazione di gioia. Una celebrazione della vita e delle meraviglie che ci circondano. Una vera e propria festa in cui le fioriture dei nostri giardini ricordano gli spettacoli pirotecnici dei fuochi d’artificio!

E alla Festa dei colori, la Primavera appunto, che sono dedicate le collezioni di arredo e decor di Agricola Home & Garden, con cui si inaugura il nuovo allestimento stagionale e le nuove coltivazioni “home made” e a km zero in vendita nel vivaio e garden center in via Pisna 1 a Varese.

La caleidoscopica offerta di Petunie, Verbene, Gerani e le fragranze delle aromatiche sono un solo piccolo assaggio delle piante coltivate in loco utilizzando vasi ottenuti da plastica riciclata per ridurre l’impatto sull’ambiente.

La Primavera in Agricola, quest’anno, va in una direzione molto precisa e cioè quella di promuovere l’idea del verde come una celebrazione e del capolavoro che la Natura è in grado di creare con le sue fioriture primaverili. Focus speciale sulla vita en plein air, dunque, con i migliori marchi dell’arredo giardino e tutti gli strumenti per allestire una cucina in balcone o in giardino dotata di barbecue, forni per pizza e molto altro. Mai come quest’anno protagoniste saranno le piante presenti in tante e diverse specie e varietà. Così come i vasi, dai materiali naturali e vintage, che ricordano gli elementi della Terra, ma anche le forme e i colori più pop e al limite del surrealismo come l’arte di Andy Warhol o Dalì. O le esplosioni di colore alla Kandinskij e l0audacia delle forme dell’Espressionismo.

L’invito e di immergersi in questa esperienza visiva e olfattiva come in una galleria d’arte.