“Primavera nel Plis”, primo evento alla scoperta delle bellezze naturalistiche di Varese

29 aprile l’iniziativaPrimavera nei PLIS,programma di uscite promosso dall’assessorato alla Tutela ambientale in collaborazione con associazioni del territorio, con l’obiettivo di promuovere le bellezze dei due Parchi di Interesse Sovracomunale varesini: il Parco della Bevera e il Parco Cintura Verde Sud.

Si parte dunque mattina con il primo evento, che sarà la Caccia al tesoro fotografica: un percorso di circa 1 ora e mezza all’interno delL’attività è in collaborazione con Foto Club Varese APS, lee si svolgerà dalle dalle ore 10 alle 12.30, con ritrovo alle 9.30 in via Majella. Le squadre potranno essere composte da un minimo di 2 ad un massimo di 5 partecipanti. Il gioco si svolgerà a tappe: il gruppo dovrà fotografare ciò che viene richiesto dall’indizio, utilizzando un proprio apparecchio fotografico come macchina fotografica, smartphone o tablet, risolvendo indovinelli botanici. Maggiori istruzioni sullo svolgimento della caccia al tesoro fotografica saranno fornite ai partecipanti il giorno dell’evento. Si consigliano abbigliamento e calzature adeguate. In caso di pioggia l’evento sarà annullato. Per prenotazioni: Caccia al tesoro fotografica.