Primi lavori terminati, riaperta viale Rimembranze a Malnate

Nella mattinata di venerdì 21 aprile un muro di contenimento in via Rimembranze a Malnate aveva subito un cedimento invadendo la sede stradale. I lavori per il ripristino della strada ha costretto alla chiusura al traffico dell’arteria che dalla Chiesa Parrocchiale porta al cimitero.

Oggi, lunedì 24 aprile, dopo le prime opere di messa in sicurezza del muro di contenimento, via Rimembranze è stata riaperta al traffico veicolare e pedonale. Contestualmente è stata ripristinata la viabilità in via Gramsci con senso unico a salire.

«Ringrazio tutti i dipendenti per il lavoro svolto – scrive il sindaco Irene Bellifemine in un post – e i proprietari per il celere intervento di messa in sicurezza realizzato. Ora sarà messa in atto la seconda fase di ripristino e messa in sicurezza in accordo tra tutti gli attori coinvolti».